Неизвестный металлический предмет рухнул на жилой дом в Польше

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Неизвестный металлический предмет рухнул с неба на жилой дом рядом с границей с Куявско-Поморским воеводством в Польше. Об этом информирует радиостанция RMF FM со ссылкой на хозяина дома.

Предмет нанес серьезные повреждения крыше, пробил ее и упал внутрь. Пострадавших не выявили.

"Я был на работе. Дома оставался сын. Он развел огонь в печи в котельной, пошел наверх, включил музыку, и через некоторое время что-то грохнуло. Он не знал, что произошло", – передает радио слова хозяина дома.

Владелец добавил, что после возвращения домой обнаружил дыру в крыше размером 100 на 70 сантиметров. Внутри на чердаке был найдет сам металлический предмет округлой формы, который был расколот на две части. В общей сложности вес неизвестного предмета составляет более четырех килограммов.

Полицию, военных и прокуратуру уведомили о происшествии. Пока что нет информации о происхождении этого предмета, при этом следователи уже провели обширный анализ. Они передали все данные в службы, которые занимаются расследованием инцидентов гражданской и военной авиации. Те не исключили, что упавший предмет был элементом самолета.

Ранее сообщалось, что в небе надо городом Богданович Свердловской области заметили падение похожего на метеорит объекта. Инцидент зафиксировали в 19:03 по московскому времени. После падения был слышен громкий хлопок.