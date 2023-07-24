Движение по Комсомольскому проспекту в Москве в сторону центра восстановили

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

Восстановлено движение автомобилей по Комсомольскому проспекту в Москве в сторону центра. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение в сторону центра восстановлено полностью, в направлении области движение восстановлено по 3 и 4 полосам движения", – говорится в публикации ведомства.

Ранее сообщалось, что на Комсомольском проспекте в Москве были обнаружены осколки беспилотника. До этого в Сети появились сообщения о звуках взрыва около улицы Лихачева в Москве.

Движение по Комсомольскому проспекту от дома № 18 в сторону области пришлось перекрыть.

В свою очередь, Сергей Собянин подтвердил, что около 04:00 в столице были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. По его словам, обошлось без пострадавших и серьезных повреждений. Оперативные службы города работают на месте случившегося.

В российском министерстве обороны рассказали, что украинские беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.



Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА по нежилым зданиям в Москве