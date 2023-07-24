Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:11

Политика

Захарова назвала актом международного терроризма атаку беспилотников на Москву

Фото: Москва 24

Атака беспилотников на Москву является "актом международного терроризма", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с RTVI.

"Акт международного терроризма", – прокомментировала дипломат соответствующий вопрос журналистов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об ударах БПЛА по двум жилым зданиям в Москве. По его словам, в результате атаки отсутствуют серьезные разрушения и пострадавшие. Все оперативные службы работают на месте, заверил столичный градоначальник.

Позже в Минобороны отметили, что украинские БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, после чего они потерпели крушение.

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА по двум нежилым зданиям

Читайте также

политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика