Собянин: последствия удара БПЛА на Комсомольском проспекте устранят максимально быстро

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Жителям пострадавших при атаке БПЛА домов на Комсомольском проспекте окажут помощь. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что из-за взрыва беспилотника выбито несколько окон. По его словам, устранить все последствия жителям помогут "максимально быстро".

Ранее сообщалось, что утром 24 июля на Комсомольском проспекте в Москве были обнаружены осколки беспилотника. До этого в Сети появились сообщения о звуках взрыва около улицы Лихачева в столице.

Собянин подтвердил, что около 04:00 в Москве зафиксировали удары беспилотников по двум нежилым зданиям. По его словам, никто не пострадал, серьезные повреждения также отсутствуют. Оперативные службы города прибыли на место случившегося.

Движение по Комсомольскому проспекту от дома № 18 в сторону области перекрыли. Через несколько часов движение в сторону центра по Комсомольскому проспекту восстановили.

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА по двум нежилым зданиям