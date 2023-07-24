В ООН отреагировали на атаку БПЛА на Москву, заявив о недопустимости эскалации

Фото: 123RF/palinchak

ООН выступает против любых действий, способствующих эскалации конфликта между РФ и Украиной, заявил заместитель представителя генсекретаря всемирной организации Фархан Хак, комментируя атаку беспилотников на Москву 24 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы хотим, чтобы все стороны избегали любых действий, которые вели бы к дальнейшей эскалации этого конфликта. И мы призываем их позаботиться о том, чтобы этого не произошло", – этими словами Хак прокомментировал атаку БПЛА на Москву.

По его словам, организация выступила против нападения на представителей СМИ. Хак подчеркнул, что официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжжарик заявил на прошлой неделе о том, что ООН против атаки, в результате который погиб российский корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев.

Сергей Собянин заявил, что 24 июля около 04:00 в Москве были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Позже мэр Москвы уточнил, что жителям пострадавших при атаке БПЛА домов на Комсомольском проспекте окажут помощь.

Он уточнил, что из-за взрыва беспилотника выбито несколько окон. По его словам, устранить все последствия жителям помогут "максимально быстро".

До этого в министерстве обороны РФ заявили, что 22 июля Вооруженные силы Украины ударили по группе российских журналистов, применив кассетные боеприпасы в Запорожской области, что привело к гибели корреспондента Журавлева. Отмечалось, что представители СМИ готовили материалы об артиллерийских обстрелах со украинской стороны.

Представители прессы были разделены на группы, в состав одной из них вошел Журавлев и еще пять человек, четверо пострадали. Вторая группа журналистов нескольких изданий не пострадала. Была проведена оперативная эвакуация.

В МИД РФ пообещали жесткий ответ на атаку беспилотников по Крыму и Москве