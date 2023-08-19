Российские войска отразили шесть атак ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные отразили шесть попыток атак штурмовых групп украинской армии на краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука.

Потери противника при этом составили более 40 боевиков. Кроме того, были уничтожены боевая машины пехоты и пикап ВСУ.

Савчук добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы были вскрыты и подавлены свыше 30 артиллерийских позиций украинских солдат, а также поражены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 120-миллиметровый миномет.

Помимо этого, российская авиация нанесла 12 ударов по трем пунктам временной дислокации противника, командно-наблюдательному пункту и огневым средствам Украины в районах Невское, Серебрянка и Червоная Диброва.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова призвала украинских военнослужащих капитулировать перед Вооруженными силами РФ и повернуть оружие против Киева.

До этого сообщалось, что российский отряд ВКС смог восстановить и вернуть на базу вертолет Ми-28, который совершил экстренную посадку во время выполнения боевой задачи возле линии боевого соприкосновения на артемовском направлении.

ВС РФ отразили три атаки ВСУ на донецком направлении