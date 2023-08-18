МИД РФ призвал ВСУ повернуть оружие против киевского режима или капитулировать

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Москва призывает украинских военнослужащих капитулировать перед Вооруженными силами (ВС) РФ и повернуть оружие против Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

"Украинским военнослужащим, кто – уверены – понимает всю преступную сущность захватившей их страну бандитской хунты, настоятельно советуем повернуть оружие против нее или же капитулировать перед нашими войсками. В этих случаях достойное гуманное отношение ко всем гарантируется", – отметила она.

Захарова напомнила о последних событиях, произошедших в России, например, о неоднократных атаках беспилотников на Москву, Московскую и Белгородскую области, на республику Крым и Крымский мост в частности, а также на другие регионы и о пострадавших в результате произошедшего.

"Очередное подтверждение преступной сущности режима президента Украины Владимира Зеленского – его попытка ударить по центру Москвы сегодня ночью. Благодаря слаженной работе ПВО жертв и значительных разрушений удалось избежать", – подчеркнула дипломат.

Она добавила, что Следственный комитет РФ расследует множество дел, в том числе связанных с обстрелами российских регионов Вооруженными силами Украины (ВСУ).

"Киевская верхушка паразитирует не только на своих согражданах, но и на американских налогоплательщиках", – отметила Захарова.

Она рассказала о недавнем высказывании политика и кандидата в президенты США Роберта Кеннеди –младшего, который во время интервью заявил, что расходы Вашингтона на Украину составили порядка 130 миллиардов долларов, но при этом у 15 миллионов граждан США нет медицинской страховки, а 30 миллионов американцев лишились талонов на еду.

"Надеемся, такие откровения помогут народу Украины наконец осознать, что его бессовестно используют в качестве дешевого инструмента для реализации глобалистских планов Запада", – резюмировала дипломат.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 августа российские средства ПВО уничтожили беспилотник над Москвой. Сергей Собянин заявлял, обломки БПЛА упали в зоне "Экспоцентра", значимых разрушений зданию они не нанесли и в результате случившегося никто не пострадал.

Позже в связи с произошедшим воздушное пространство аэропорта Внуково было закрыто, часть рейсов перенесли в другие столичные воздушные гавани, но в скором времени ограничения на полеты в аэропортах Москвы сняли.



Собянин заявил об отсутствии значимых разрушений у "Экспоцентра" после уничтожения БПЛА