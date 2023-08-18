Собянин заявил об отсутствии значимых разрушений у "Экспоцентра" после уничтожения БПЛА

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В ночь на 18 августа при попытке пролета на Москву средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Он добавил, что обломки БПЛА упали в зоне "Экспоцентра", значимых разрушений зданию не нанесли. По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал, на месте работают экстренные службы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинские войска осуществили безуспешную попытку атаковать корабли Черноморского флота РФ при помощи морского безэкипажного катера. В результате катер противника был уничтожен огнем бортового вооружения российских кораблей.

До этого система противовоздушной обороны сбила беспилотник над селом Никольское в Шебекинском городском округе Белгородской области. Как сообщили в военном ведомстве, в результате случившегося никто не пострадал.