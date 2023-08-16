В СФ заявили, что решение об ответственности за публикацию фото атак дронов примут осенью

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Решение о внесении в Госдуму законопроектов, предполагающих запрет на публикацию фото- и видеоматериалов с мест обстрелов, атак дронов и других военных сведений в СМИ, планируют принять осенью. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Решение о внесении законопроектов будет принято осенью после завершения всех необходимых консультаций, в том числе с Крымом и новыми субъектами России", – цитирует его ТАСС.

До этого Клишас сообщил, что члены думского комитета представили законопроект, согласно которому за публикацию подобных фото- и видеоматериалов распространителям может грозить административная ответственность. Исключением при этом станут публикации, размещенные Минобороны РФ.

Помимо этого, документом предлагается ввести ряд штрафов и наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет за повторную публикацию фото и видео атак беспилотников и других военных сведений. Речь идет в том числе о данных, которые могут установить факт их поражения, оценить характер нанесенных повреждений и о месте обстрела.



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