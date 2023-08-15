Минпромторг РФ предложил субсидировать полеты дронов

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Минпромторг РФ предложил частично компенсировать эксплуатантам дронов вертолетного и самолетного типов стоимость летного часа. Соответствующий проект был размещен на официальном портале правовой информации.

Проект постановления был подготовлен в рамках реализации поручений президента РФ по вопросам развития беспилотных авиационных систем.

"По проекту предусматривается компенсация в размере до 95 тысяч рублей за один летный час в зависимости от типа беспилотного аппарата", – отметило ведомство.

Первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков подчеркнул, что благодаря субсидированию количество летных часов возрастет до 720 в год. По его словам, до 2026 года планируется поддержать более 30 проектов.

В частности, ведомство предложило выделить скидки на закупку отечественных гражданских беспилотников. Часть расходов компенсируют изготовителям дронов. Максимальный размер субсидии предполагается до 50% цены договора.

Получить компенсацию смогут производители, которые имеют заключение о подтверждении изготовления промышленной продукции в РФ.

Ранее Владимир Путин поручил утвердить нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) до 1 сентября 2023 года. Глава государства отметил важность системности при взгляде на следующий технологический уклад, а также подчеркнул необходимость создания отраслей и рынков будущего в РФ.

До этого правительство России утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Согласно документу, в ближайшие 6,5 года в стране должна появиться самостоятельная отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.

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