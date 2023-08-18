В районе аэропорта Внуково закрыли воздушное пространство

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Воздушное пространство аэропорта Внуково в Москве временно закрыли для движения самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Уточняется, что вылеты и прилеты отложены, а часть рейсов перенесли в другие аэропорты.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что ночью при попытке атаки на Москву средства ПВО уничтожили беспилотник.

По словам градоначальника, обломки БПЛА упали в зоне "Экспоцентра". При этом каких-либо значимых разрушений зданию они не нанесли. Предварительно, пострадавших в результате инцидента нет.