Ограничения на полеты в аэропортах Москвы сняли

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полеты самолетов в целях обеспечения безопасности были временно ограничены в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский утром в пятницу, 18 августа. На данный момент они работают в штатном режиме. Об этом сообщается в телеграм-канале Росавиации.

"В 04:30 московского времени ограничения на прием и отправку рейсов были сняты", – сказано в сообщении.

В ночь на 18 августа при попытке пролета на Москву средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Сергей Собянин заявил, что его обломки упали в зоне "Экспоцентра", значимых разрушений зданию они не нанесли.

Позднее сообщалось о временном закрытии воздушного пространства аэропорта Внуково. Вылеты и прилеты были отложены, часть рейсов перенесли в другие аэропорты.

Новости часа: разрушений и пострадавших от обломков сбитого БПЛА в Москве нет