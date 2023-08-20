Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли населенные пункты ДНР

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Под огнем противника оказались районы семи населенных пунктов региона: Донецк, Светлодарск, Луганское, Горловка, Зайцево, Гольмовский, Макеевка. В результате различные ранения получили двое мирных жителей, повреждены пять жилых домов в Донецке и один объект гражданской инфраструктуры.

Украинские войска совершили 18 обстрелов на донецком направлении, 9 обстрелов – на горловском и 4 обстрела – на светлодарском. Всего было выпущено 104 единицы различных боеприпасов.

Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны сбила воздушную цель на подлете к Белгороду. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадавших и разрушений нет.

До этого трое строителей погибли при подрыве на неизвестном боеприпасе в центральной части Донецка. Инцидент произошел около школы № 5 в районе одного из рынков.

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