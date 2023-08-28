28 августа, 19:54Происшествия
Украинская армия обстреляла село Новая Таволжанка Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Украинская армия обстреляла село Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате атаки пострадавших нет.
"Осколками снарядов посечены фасады и выбиты окна в трех частных домовладениях, также один снаряд попал в сарай и сильно повредил крышу. Аварийные и оперативные службы работают на месте", – поделился Гладков.
Глава региона добавил, что правоохранители продолжают подворовой обход.
Ранее сообщалось, что беспилотник Вооруженных сил Украины попал в многоквартирный дом на улице Карла Маркса в Курске. Губернатор региона Роман Старовойт заявлял, что на некоторых этажах были выбиты стекла.
До этого при обстреле села Щетиновка в Белгородской области погиб мирный житель. Это произошло в момент, когда мужчина косил траву на дачном участке.
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