Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинская армия обстреляла село Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атаки пострадавших нет.

"Осколками снарядов посечены фасады и выбиты окна в трех частных домовладениях, также один снаряд попал в сарай и сильно повредил крышу. Аварийные и оперативные службы работают на месте", – поделился Гладков.

Глава региона добавил, что правоохранители продолжают подворовой обход.

Ранее сообщалось, что беспилотник Вооруженных сил Украины попал в многоквартирный дом на улице Карла Маркса в Курске. Губернатор региона Роман Старовойт заявлял, что на некоторых этажах были выбиты стекла.

До этого при обстреле села Щетиновка в Белгородской области погиб мирный житель. Это произошло в момент, когда мужчина косил траву на дачном участке.

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