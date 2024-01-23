В Белом доме назвали критически значимыми для Украины ближайшие пару месяцев

Фото: 123RF/belegan

Ближайшие пару месяцев станут критически значимыми для Украины. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.

На регулярном брифинге Кирби заявил о важности для Украины возможных новых пакетов военной помощи от США. По его словам, ближайшие месяцы станут критически важными для Киева.

"Если вы считаете, что бои прекратятся из-за того, что идет снег, то подумайте еще раз", – заявил он.

Кирби также отметил, что сейчас солдатам ВСУ приходится делать трудный выбор насчет вида используемого оружия, так как "они не знают, когда будет следующая поставка".

До этого координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома предупреждал, что некоторые западные страны в случае, если Вашингтон откажется от поддержки Киева, могут последовать примеру США и тоже перестать отправлять Украине вооружение.

СМИ пишут, что неспособность Вашингтона выделить Украине финансовую помощь станет катастрофой для США и Киева. Так, гендиректор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова заявила, что без помощи Соединенных Штатов Киев потерпит поражение.