Лавров заявил, что у западных ультиматумов по Украине нет никакой перспективы

Фото: kremlin.ru

У западных ультиматумов по ситуации на Украине не может быть никаких перспектив. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с министром иностранных дел Гамбии Момоду Тангарой.

Лавров рассказал, что между сторонами состоялся обмен мнениями по украинскому конфликту.

"Выразили признательность за то, что гамбийские партнеры с пониманием относятся к происходящему и выступают исключительно за справедливое политическое урегулирование, которое пока не находит поддержки у киевского режима и у его западных спонсоров, настаивающих на неприемлемых ультиматумах, у которых нет никакой перспективы", – приводит ТАСС его слова.

Ранее Лавров отметил, что РФ готова к переговорам по Украине, однако они не должны быть о том, как сохранить нынешних руководителей Киева у власти и "потакать их фантазиям".

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков до этого заявлял, что обсуждение мира на Украине может проходить без участия российской стороны, однако оно не принесет результатов.



Песков заявил, что Запад не скрывает намерения воевать до последнего украинца