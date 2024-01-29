РФ готова к переговорам по Украине, но "не с кем разговаривать" – Ушаков

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Российская сторона готова к переговорам по ситуации на Украине, однако разговаривать сейчас не с кем, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он указал на неправильные формулировки западных СМИ, которые утверждают, что от России начинают поступать сигналы о готовности к дипломатическому урегулированию.

Ушаков напомнил, что РФ изначально не отказывалась от переговоров.

"Нет, это неправильно. Мы отвечаем на запросы разных стран о нашей готовности, говорим, что мы были готовы с самого начала, и не мы эти переговоры прервали, и мы сейчас готовы, но не с кем разговаривать, потому что украинская сторона сама себе запретила вести переговоры с русскими", – приводит ТАСС его слова.

Ранее глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров отметил, что РФ готова к переговорам по Украине, однако они не должны быть о том, как сохранить нынешних руководителей Киева у власти и "потакать их фантазиям".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков до этого заявлял, что обсуждение мира на Украине может проходить без участия российской стороны, однако оно не принесет результатов.



Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине