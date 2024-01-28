Экс-главком НАТО рассказал, когда может открыться окно для переговоров по Украине

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Возможность для дипломатического урегулирования ситуации на Украине может появиться после президентских выборов в США, считает бывший главнокомандующий силами Североатлантического альянса в Европе Джеймс Ставридис. Его слова приводит издание Hill.

"Я считаю, что ближе к концу года, вероятно, после проведения американских выборов перед нами откроется окно для проведения переговоров", – сказал он.

Военный эксперт заявил, что конфликт будет урегулирован по сценарию Корейской войны. Он подчеркнул, что Россия не потеряет контроль над территориями.

Ранее глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров отметил, что РФ готова к переговорам по Украине, однако они не должны быть о том, как сохранить нынешних руководителей Киева у власти и "потакать их фантазиям".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков до этого заявлял, что обсуждение мира на Украине может проходить без участия российской стороны, однако оно не принесет результатов.



Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине