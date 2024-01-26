Запад требовал от Киева уступок на переговорах с Москвой – СМИ

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Запад оказывал давление на Украину, чтобы Киев согласился на условия Москвы, заявил журналист Саймон Шустер в книге The Showman, посвященной украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом пишет РБК.

Шустер напомнил, что в рамках первого этапа переговоров в 2022 году стороны просто пытались установить контакт. Украинская сторона собрала команду из дипломатов, юристов и военных, которые могли сформулировать условия сделки. По его словам, Киев хотел добиться постоянного нейтралитета. Ему были нужны гарантии безопасности со стороны РФ и стран-гарантов, объяснил журналист.

На таких условиях Украина была готова отказаться от членства в Североатлантическом альянсе, подчеркнул Шустер. Киев представил свои предложения 29 марта 2022 года в рамках встречи в Стамбуле. По словам журналиста, представители РФ и Украины пришли к тому, что способствовать урегулированию конфликта может только личная встреча Владимира Путина с Зеленским.

"Российские переговорщики, похоже, согласились, что единственный способ выйти из тупика – собрать двух лидеров в одной комнате. Указывая на небо, они часто говорили, что только "босс" имеет право принимать решение по Крыму, Донбассу и другим территориальным спорам", – написал Шустер.

Он отметил, что на фоне этого Запад хотел, чтобы Украина согласилась на дополнительные уступки. Шустер подчеркнул, что в тот момент все старались поддерживать настроение Зеленского вести переговоры.

Журналист напомнил, что дальнейшему развитию дипломатических отношений помешали события в Буче. По его словам, Украина захотела прервать переговоры. Однако Зеленский решил лишь свернуть некоторые контакты, добавил Шустер. Затем обсуждение мира продолжилось по видеосвязи. Стороны вновь говорили о необходимости встречи Путина и Зеленского. Однако в середине мая обе стороны решили не продолжать переговорный процесс, резюмировал Шустер.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Россия готова к переговорам по Украине, однако они не должны быть о том, как сохранить нынешних руководителей Киева у власти и "потакать их фантазиям".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков до этого заявлял, что обсуждение мира на Украине может проходить без участия российской стороны, однако оно не принесет результатов.



Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине