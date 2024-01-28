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Выдвинутая украинским президентом Владимиром Зеленским "формула мира" препятствует разумным предложениям КНР, Бразилии и стран Африки по Украине. Такое заявление сделал глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Встречи в "копенгагенском формате" и "формула" Зеленского узурпируют право на мирные инициативы и препятствуют продвижению разумных предложений других стран, включая идеи наших китайских, бразильских и африканских партнеров", – приводит его слова ТАСС.

Дипломат отметил, что таким образом, формула украинского президента лишь мешает процессу урегулирования. По словам Полищука, встречи с подобными обсуждениями нужны Западу, чтобы расширить антироссийский лагерь сторонников киевского режима и затянуть в него как можно больше стран глобального Юга и Востока.

Однако у Запада это плохо получается, отмечает дипломат. По его словам, несмотря на постепенный рост участников этих встреч, многие подключаются к ним только в качестве наблюдателей и присутствуют дистанционно. Кроме того, многие делают это под давлением США, и мало кто поддерживает проекты итоговых заявлений.

По мнению Полищука, все больше стран осознают бессмысленность обсуждения вопросов украинского урегулирования без участия России и понимают абсурдность ситуации, когда Зеленский указом запрещает ведение переговоров с руководством РФ.



Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Россия готова к переговорам по Украине, однако они не должны быть о том, как сохранить нынешних руководителей Киева у власти и "потакать их фантазиям".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков до этого заявлял, что обсуждение мира на Украине может проходить без участия российской стороны, однако оно не принесет результатов.



Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине