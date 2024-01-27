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Германия не готова к противостоянию с Россией. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"Германия не готова защищать себя от проблем безопасности, с которыми столкнется Европа в будущем", – цитирует его The Telegraph.

Писториус подчеркнул, что испытывать "непоколебимую уверенность" в том, что в регионе будет царить мир, нельзя. Роль бундесвера, по его словам, изменилась в связи с обстоятельствами, происходящими с ФРГ и ее союзниками по НАТО.

В заключение глава Минобороны Германии призвал население приготовиться у "угрозам, исходящим от РФ" и других действующих лиц.

До этого СМИ заявили о намерении Германии согласовать план по "сдерживанию" РФ. Важнейшая инфраструктура Германии, а именно мосты, порты энергетические компании, находятся под угрозой диверсии, заявил глава территориального командования бундесвера генерал-лейтенант Андре Бодеманн.

