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Германия разрабатывает и до конца марта согласует первый со времен окончания холодной войны оборонный план, чьим основным посылом является "сдерживание" России, а также противодействие диверсиям на инфраструктурных объектах. Об этом сообщает новостной портал телерадиокомпании MDR со ссылкой на Минобороны страны.

Отмечается, что ФРГ делает это в качестве реакции на события на Украине. В оперативном плане, по информации портала, будут учитываться новые достижения в области ведения войны. Кроме того, в нем уделят особое внимание диверсиям против критической инфраструктуры, кибератакам, дезинформации.

Важнейшая инфраструктура Германии, а именно мосты, порты энергетические компании, находятся под угрозой диверсии, заявил глава территориального командования бундесвера генерал-лейтенант Андре Бодеманн.

"Это не означает, что я ожидаю бронетанкового сражения на Северо-Германской низменности или, не дай бог, высадки русских десантников с воздуха", – подчеркнул он.

Уточняется, что в документе закрепят ведущую роль бундесвера в защите восточного фланга НАТО. В таком случае это потребует участия в операции большинства состава немецкой армии.

Как уточняет портал, предварительный документ насчитывает сотни страниц. Его детали проходят под грифом "секретно". Его обсудят 31 января на симпозиуме в Берлине с участием экспертов по гражданской обороне, представителей полиции, энергетического и логистического сектора, ученых, союзников по Североатлантическому альянсу.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил, что заявления со стороны стран Запада про якобы планы нападения России на НАТО являются информационной войной для оправдания нынешней гибридной агрессии западных стран против РФ.

До этого немецкий таблоид Bild, ссылаясь на "секретный документ" оборонного ведомства ФРГ, заявлял, что Германия готовится к войне между НАТО и РФ, которая может начаться летом 2025 года.