МИД Китая призвал к снижению напряженности на Украине после заявлений Макрона

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Все стороны, которые задействованы в украинском конфликте, должны снизить уровень напряженности. С таким призывом выступила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отреагировав на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск НАТО на Украину. Об этом сообщает Life.ru.

Мао Нин заявила, что позиция Китая по конфликту на Украине всегда была четкой.

"Мы призываем все стороны достичь консенсуса и создать условия для ослабления напряженности, содействовать прекращению огня и боевых действий", – напомнила официальный представитель ведомства.

Макрон на конференции в Париже 26 февраля сообщил, что ЕС и НАТО пока не удалось прийти к консенсусу по отправке военных на Украину, однако он не исключил такой возможности в будущем.

На это отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, указав на то, что союзники Франции и НАТО были шокированы идеей Макрона. По ее словам, никто из французских союзников не понял, зачем Макрон предложил эту идею. Захарова считает, что это было сделано в качестве информационно-политической поддержки в условиях паузы по оказанию финансовой помощи со стороны США Киеву.



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