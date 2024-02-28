28 февраля, 11:43Политика
МИД Китая призвал к снижению напряженности на Украине после заявлений Макрона
Фото: ТАСС/EPA/MARK R. CRISTINO
Все стороны, которые задействованы в украинском конфликте, должны снизить уровень напряженности. С таким призывом выступила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отреагировав на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск НАТО на Украину. Об этом сообщает Life.ru.
Мао Нин заявила, что позиция Китая по конфликту на Украине всегда была четкой.
"Мы призываем все стороны достичь консенсуса и создать условия для ослабления напряженности, содействовать прекращению огня и боевых действий", – напомнила официальный представитель ведомства.
Макрон на конференции в Париже 26 февраля сообщил, что ЕС и НАТО пока не удалось прийти к консенсусу по отправке военных на Украину, однако он не исключил такой возможности в будущем.
На это отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, указав на то, что союзники Франции и НАТО были шокированы идеей Макрона. По ее словам, никто из французских союзников не понял, зачем Макрон предложил эту идею. Захарова считает, что это было сделано в качестве информационно-политической поддержки в условиях паузы по оказанию финансовой помощи со стороны США Киеву.
Вопрос о военной поддержке Киева разделил Восточную и Западную Европу – Bloomberg
Читайте также
- В ООН после слов Макрона призвали воздержаться от провокационной риторики
- Антонов заявил, что США должны осознавать, чем грозит отправка войск Запада на Украину