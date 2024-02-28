США должны осознавать, чем грозит отправка войск Запада на Украину – посол РФ

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Соединенные Штаты не могут не осознавать, чем чревата отправка западных войск на территорию Украины. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Таким образом дипломат отреагировал на заявления европейских политиков, рассуждающих об отправке собственных вооруженных сил на Украину.

"Американские кураторы не могут не осознавать, чем чревато такое развитие ситуации", – приводятся слова посла в телеграм-канале российской дипмиссии.

Отдельно Антонов прокомментировал провокационную запись в соцсетях Сухопутных войск США, в которой Россия была названа "врагом" Америки. По словам дипломата, подобного рода риторика вызывает крайнюю озабоченность.

"Речь идет не о подверженных электоральной конъюнктуре американских политиках, позволяющих себе безответственные и развязные высказывания. В данном случае мы говорим о некогда уважаемых коллегах из Пентагона", – обратил внимание посол.

Он предупредил, что в условиях развязанной против РФ гибридной войны такие провокационные заявления американских военных могут привести к самым негативным последствиям.

"Пентагону следовало бы вспомнить об азах международной политики, учитывая особую ответственность России и Соединенных Штатов за стратегическую стабильность. Возвращение к принципу неделимости безопасности – единственный способ предотвращения конфликтов", – заключил Антонов.

Ранее сообщалось, что армия США подготовила свод данных о структуре российских вооруженных сил, вооружениях армии РФ и тактике ее действий. Документ был опубликован в различных соцсетях американских военных с сопроводительной подписью: "Знаете ли вы своего врага?".

Как заявили в США, этот свод данных является пособием для военной подготовки, профессионального образования и развития лидеров. В нем, в частности, разбираются тактика, организация и действия российских войск при гипотетическом конфликте.