Армия США опубликовала свод данных о Вооруженных силах России

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Армия США подготовила свод данных о структуре российских вооруженных сил, вооружениях армии РФ и тактике ее действий. Документ был в том числе опубликован на странице Управления доктрины объединенных вооружений армии США в соцсети X.

"Знаете ли вы своего врага?" – такой подписью сопроводили публикацию американские военные.

Заявляется, что свод данных под названием "Российская тактика" является учебным пособием для военной подготовки, профессионального образования и развития лидеров.

В публикации разбирается тактика, организация и действия российских войск при гипотетическом конфликте. В частности, в армии США попытались разобраться, как Россия стала бы воевать, согласно своей доктрине. В документе представлены разнообразные сведения – от мест постоянной дислокации воинских частей до характеристик российских вооружений.

При этом в своде данных не приведена какая-либо информация о действиях ВС РФ на Украине. Авторы публикации заявили, что считают преждевременным судить о тактике РФ в рамках данного конфликта.

Ранее видеоблогер и журналист из США Патрик Ланкастер снял репортаж об экс-бойцах Вооруженных сил Украины, которые решили перейти в Вооруженные силы РФ.

На опубликованных кадрах в YouTube-канале журналиста украинские солдаты объяснили, что стало решающим фактором в переходе на российскую сторону. По их словам, на это решение повлияло отношение ВСУ к бойцам, находящимся в прямом подчинении у руководства.