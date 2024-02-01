Посол РФ заявил, что США не хотят скорейшего завершения конфликта на Украине

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Недавнее заявление Вашингтона о том, что очередная партия дальнобойных боеприпасов в скором времени прибудет на Украину, перечеркивает любые заверения Белого дома о желании добиться скорейшего завершения конфликта. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Действия администрации указывают на намерение продлить агонию киевского режима. Пусть даже это означает новые жертвы, в том числе среди гражданского населения России и Украины", – приводятся слова посла в телеграм-канале дипмиссии.

Антонов счел данные поставки вооружения реакцией США на инцидент с российским Ил-76, который был сбит из американского оружия – системы Patriot.

По словам дипломата, вместо признания ужасающего преступления ВСУ, Соединенные Штаты направляют им новую смертоносную продукцию.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что Соединенные Штаты собираются передать Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB. Он уточнил, что поставки снарядов будут проходить в рамках инициативы оборонного содействия USAI.

Райдер также заявил, что американские власти больше не будут сообщать о новых поставках вооружения на Украину, которые предоставляются из запасов армии США, по причине неутвержденных конгрессом средств.

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