США не планируют объявлять о новых поставках оружия Украине – Пентагон

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Американские власти больше не будут сообщать о новых поставках вооружения на Украину, которые предоставляются из запасов армии США, по причине неутвержденных конгрессом средств. Об этом рассказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, передают РИА Новости.

"Никаких новых объявлений в рамках списаний по президентским полномочиям. Мы все еще ожидаем дополнительного финансирования от конгресса", – подчеркнул он.

При этом, по его словам, передача Украине вооружения, поставка которого обсуждалась ранее, будет продолжена по мере выпуска оружия в рамках "Инициативы по поддержке безопасности Украины".

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ближайшие месяцы станут критически значимыми для украинской стороны. Он также указал на важность для Киева возможных новых пакетов военной помощи от Штатов.

До этого Кирби отмечал, что некоторые западные страны в случае, если Вашингтон откажется от поддержки Киева, могут последовать примеру США и тоже перестать отправлять Украине вооружение.



Военные эксперты оценили ситуацию с поставками западного вооружения Украине