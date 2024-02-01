Глава Минобороны Украины сообщил Западу о критической нехватке боеприпасов – СМИ

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Глава Минобороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из Евросоюза, в котором заявил о критической нехватке боеприпасов у украинских войск. Об этом пишет Bloomberg.

В своем письме, отправленном на этой неделе, Умеров также сообщил, что российская сторона ежедневно размещает на линии фронта в три раза больше огневой мощи, чем ВСУ. По его словам, украинская армия способна выпускать не более 2 тысяч снарядов по всей линии фронта.

Умеров подчеркнул, что дефицит оружия на Украине становится хуже с каждым днем. В связи с этим он призвал ЕС приложить все усилия для выполнения своего обещания "поставить миллион артиллерийский снарядов" Киеву.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американские власти больше не будут сообщать о новых поставках вооружения на Украину, которые предоставляются из запасов армии США, по причине неутвержденных конгрессом средств.

До этого глава ЦРУ США Уильям Бернс заявил, что текущий год станет тяжелым для Украины на поле боя. По его словам, Владимир Путин восстанавливает оборонное производство в РФ. В связи с этим Москва уверена, что сможет "раздавить Украину и измотать ее западных сторонников", заявил Бернс.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения