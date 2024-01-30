В США подтвердили передачу Украине реактивных снарядов GLSDB

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Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что Соединенные Штаты собираются передать Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB. Об этом со ссылкой на слова Райдера пишет РИА Новости.

Он уточнил, что поставки снарядов будут проходить в рамках инициативы оборонного содействия USAI. Вместе с тем Райдер не стал уточнять конкретные сроки поставок, исходя из соображений оперативной безопасности.

Ранее глава ЦРУ США Уильям Бернс сообщил, что текущий год станет тяжелым для Украины на поле боя. По его словам, Соединенные Штаты потеряли собственное превосходство под растущим влиянием РФ и Китая. Эти аспекты, уверен он, создают геополитические сложности в мире.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон уже наблюдает последствия отсутствия военной помощи Украине на поле боя. Он добавил, что без дальнейшего финансирования Украины все "достижения" ВСУ в конфликте с Россией окажутся под угрозой.

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