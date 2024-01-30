В США увидели последствия прекращения поставок оружия Украине

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Вашингтон уже наблюдает последствия отсутствия военной помощи Украине на поле боя. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, которая транслировалась на YouTube-канале Госдепа.

По словам Блинкена, без дальнейшего финансирования Украины все "достижения" ВСУ в конфликте с Россией окажутся под угрозой. На этом фоне он призвал американский конгресс одобрить запрос главы Белого дома Джо Байдена о выделении помощи Киеву.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ближайшие месяцы станут критически значимыми для украинской стороны. Он также указал на важность для Киева возможных новых пакетов военной помощи от Штатов.

До этого Кирби отмечал, что некоторые западные страны в случае, если Вашингтон откажется от поддержки Киева, могут последовать примеру США и тоже перестать отправлять Украине вооружение.

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