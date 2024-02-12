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Видеоблогер и журналист из США Патрик Ланкастер снял репортаж об экс-бойцах Вооруженных сил Украины, которые решили перейти в Вооруженные силы РФ. Об этом сообщает "Радио 1".

На опубликованных кадрах в YouTube-канале журналиста украинские солдаты объяснили, что стало решающим фактором в переходе на российскую сторону. По словам военнослужащих, на это решение повлияло отношение ВСУ к бойцам, находящимся в прямом подчинении у руководства.

"Я видел своими глазами, как относились "азовцы" (экстремистская организация, деятельность которой в РФ запрещена) к людям в Мариуполе. Не выпускали при эвакуации, расстреливали машины с мирными жителями, грабили магазины", – заявил военный из Донецка Николай Захарченко.

Другой военный из Харьковской области Евгений Кравченко сообщил, что к ВСУ у него "душа не легла", поскольку сразу же стало понятно, какая она изнутри. Еще в начале спецоперации солдат был в отпуске, поэтому решил отправиться к знакомым в ЛНР.

"Тогда я понял, что вот мой шанс покинуть украинскую армию и принять сторону тех, кто мне ближе по духу", – объяснил он.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что потери украинских военных составляют около 500 тысяч солдат. По его словам, это подтверждает просьба Минобороны Украины о дополнительном пополнении рядов ВСУ. Также ВСУ не могут начать новое контрнаступление из-за нехватки вооружения, добавил он.

До этого в СМИ появилась информация о том, что властям Украины не нужно отказываться от переговоров с Россией из-за провалов ВСУ на поле боя. А продолжение боев, по информации СМИ, негативно скажется как на военных, так и на человеческих ресурсах украинской армии.



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