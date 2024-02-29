Депутат Госдумы заявил, что отправку войск Франции расценят как оккупацию Украины

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Отправка французских войск на Украину будет расценена как ее оккупация. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Парламентарий добавил, что Париж при этом будет также воспринят как агрессор и сторона конфликта.

Тем не менее идея французского президента Эммануэля Макрона по отправке войск "мертва и неосуществима", считает Шеремет. Он добавил, что подобные инициативы не спасут "готового хвататься за любую соломину" украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее Макрон заявил, что на конференции в Париже не удалось прийти к консенсусу об отправке сухопутных войск Запада на Украину, однако в дальнейшем такой возможности нельзя исключать.

Вслед за Макроном с аналогичным заявлением выступил премьер-министр Франции Габриэль Атталь, заявив, что Париж не сможет смириться с перспективой того, что Россия сможет в какой-то момент победить.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что если западные страны направят на Украину свои войска, то неизбежно прямое столкновение России и Североатлантического альянса.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров связал заявления Макрона с отсутствием результатов по наращиванию помощи Киеву. Вместе с тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что участие западных военных в конфликте на Украине будет считаться эскалацией.