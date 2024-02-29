Премьер Франции заявил, что страна может отправить военных на Украину для защиты границы

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Французские военные могли бы обеспечивать безопасность границ Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра Франции Габриэля Атталя.

Помимо этого, по его словам, французские солдаты могли бы обучать военнослужащих ВСУ, а также обеспечивать защиту от ракет класса "воздух-земля".

Атталь добавил, что страны Евросоюза решили пойти дальше в вопросе поставок вооружений украинской армии из-за "российской угрозы".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что по итогам конференции по поддержке Украины в Париже ее участникам не удалось прийти к консенсусу об отправке сухопутных войск Запада на Украину. Вместе с тем президент Франции не стал исключать подобной возможности в будущем.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что если западные страны направят на Украину свои войска, тогда неизбежно прямое столкновение России и Североатлантического альянса.

После заявления Макрона сразу несколько европейских лидеров поспешили заявить, что не собираются отправлять своих военных на Украину: среди них, к примеру, канцлер ФРГ Олаф Шольц, чешский премьер-министр Петр Фиала и его польский коллега Дональд Туск, а также вице-премьер Италии Антонио Таяни. Кроме того, об отсутствии аналогичных планов заявили и в Соединенных Штатах.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что союзники Франции по НАТО были в шоке от идеи французского главы Эммануэля Макрона, предложившего отправить военных на Украину.

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