Песков назвал опасными заявления Макрона об отправке войск на Украину

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Заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину являются новым элементом, и это "гораздо опаснее". Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

По его мнению, западные партнеры РФ, с одной стороны, предсказуемы, но, с другой стороны, они начинают обсуждать такие темы, как прямое направление воинских контингентов на Украину. Воинские контингенты, подчеркнул Песков, могут нанести непоправимый урон безопасности, стабильности на континенте, а также привести к непоправимым последствиям.

Песков заявил, что сам факт обсуждения подобных тем западными политиками говорит о том, что нынешнее поколение европейских политиков, наверное, не имеет должного понимания слова "безопасность" и инстинкта самосохранения.

По его мнению, это чревато абсурдными действиями и непредсказуемостью, а также обязывает Россию быть начеку. Говоря о том, даст ли свою оценку Владимир Путин подобной манере западных партнеров, Песков призвал дождаться начала послания парламенту.

Также пресс-секретарь президента РФ сказал, что количество баз ЦРУ на Украине наверняка намного превышает 12, о которых писали СМИ. Он считает, что Россия – противник для американского ЦРУ, они работают против РФ. Российские спецслужбы, в свою очередь, занимаются необходимыми контрдействиями.

"Это было во время Советского Союза, это было во время нашего советского и раннего российского романтизма. И это есть сейчас", – уверен Песков.

До этого издание New York Times, ссылаясь на бывших и действующих чиновников Европы, США, Украины, сообщало, что за последние восемь лет Штаты при поддержке ЦРУ создали 12 секретных объектов на территории Украины вблизи ее границы с РФ.

Ранее Макрон сообщил, что на конференции в Париже не удалось прийти к консенсусу об отправке сухопутных войск Запада на Украину, однако в дальнейшем такой возможности нельзя исключать.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет подчеркивал, что отправка французских войск на Украину будет расценена как ее оккупация. Парламентарий добавил, что Париж при этом будет также воспринят как агрессор и сторона конфликта.