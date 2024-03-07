Филиппо призвал свергнуть Макрона за слова об отсутствии лимитов по Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон не имеет права быть лидером страны. Такое мнение высказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Подобным образом Филиппо прокомментировал заявление Макрона о том, что у "Парижа нет никаких лимитов и красных линий по поддержке Украины".

"Невозможно представить, что этот человек, эта безумная марионетка НАТО до сих пор не свергнут!" – написал Филиппо на своей странице в соцсети X.

Политик также указал на высокий риск отправки французских военных в зону боевых действий. По его мнению, население Франции сейчас должно высказаться за мир.

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя подобные слова, заявил, что в таком случае красных линий нет и у РФ. Более того, публикацию Медведев сопроводил фразой In hostem omina licita, которая переводится как "по отношению к врагу все дозволено".

