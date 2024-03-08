Макрон прокомментировал свои слова об отправке военных на Украину

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Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал свои слова об отправке войск стран Запада на Украину, приведя в пример обеденный стол. Об этом он рассказал в ходе беседы с журналистами.

"Не исключать чего-то – не означает делать это", – передает BFMTV.

По его словам, журналисты стоят перед ним, а не обедают за своим столом. Поэтому, продолжил Макрон, журналисты не должны исключать, что в какой-то момент они сядут за свой стол, чтобы принять пищу.

До этого французский лидер сказал, что нельзя исключить вариант с отправкой войск западных стран Киеву.

В ответ на то пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Макрон своими действиями все больше втягивает Париж в боевые действия на Украине, что не соответствует интересам французов.

При этом лидеры всех французских партий отказались поддержать президента страны по данной ситуации. Они также обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт.