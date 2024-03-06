Глава Минобороны Германии назвал бесполезным призыв Макрона не трусить в помощи Киеву

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Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал призыв президента Франции Эммануэля Макрона к европейским странам прекратить проявлять трусость в вопросе оказания помощи Украине, сообщает Tagesschau.

Как отметил глава Минобороны ФРГ, такие высказывания не помогут решить проблемы, с которыми западные страны сталкиваются при поддержке Киева.

По его мнению, Евросоюзу не нужны дискуссии об использовании сухопутных войск или о большей или меньшей храбрости. Вместо этого нужно сосредоточиться на наиболее актуальных проблемах, заявил Писториус.

В конце февраля Макрон сказал, что нельзя исключать возможности отправки западных войск на Украину. После этого государствам пришлось опровергнуть данную инициативу французского лидера.

Также глава МИД Франции Стефан Сежурне уточнил, что пока страна не планирует направлять своих солдат в зону украинского конфликта.

В начале марта в Париже прошла манифестация против отправки войск Запада на Украину. Протесты состоялись на площади Вобан. Как рассказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, участники акции пришли заявить, что они против эскалации конфликта.