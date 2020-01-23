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Политика

23 января, 12:07

Госдума одобрила введение должности зампреда Совета безопасности

власть политика общество

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Госдума на заседании в четверг, 23 января, приняла в окончательном чтении внесенный президентом РФ законопроект о введении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ. Об этом сообщает "Интерфакс".

Документ вводит должность заместителя председателя Совета безопасности РФ. Чиновник, занимающий данный пост, также будет включен в число постоянных членов СБ РФ.

Согласно тексту законопроекта, полномочия назначать и освобождать от должности сможет президент РФ. Полномочия зампреда СБ РФ также будут определяться главой государства.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ, которым в сводный перечень государственных должностей РФ ввел новую позицию – заместитель председателя Совета безопасности РФ. Другим указом глава государства назначил на эту позицию Дмитрия Медведева, ранее занимавшего пост премьер-министра страны.

Ранее депутаты Госдумы рассмотрели законопроект о внесении изменений в Конституцию РФ. Проект обновленного основного закона государства, внесенный Владимиром Путиным, затронет полномочия парламента и Конституционного суда РФ, а также ограничит количество президентских сроков для одного человека и усилит социальные обязательства государства. Документ был принят в первом чтении.

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