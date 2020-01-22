Путин призвал не экспериментировать с формой правления в России

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность перехода формы правления России от президентской к парламентской республике. Об этом информирует ТАСС.

По мнению российского лидера, в теории установление парламентской республики в РФ возможно, однако не является целесообразным.

"Нам лучше не экспериментировать", – заявил Путин, отметив, что парламентская форма в некоторых случаях на сегодняшний день "дает сбои".

Глава российского государства добавил, что, учитывая размеры территории страны, ее многоконфессиональность и большое количество наций, необходимо держаться крепкой президентской власти.

Ранее стал известен новый состав российского правительства. Также премьер-министром Михаилом Мишустиным был определен круг ключевых задач для кабмина.