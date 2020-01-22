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Политика

22 января, 11:38

В Moody's прокомментировали изменения в правительстве России

власть политика

Фото: kremlin.ru

Международное рейтинговое агентство Moody's считает, что новое российское правительство сохранит курс на повышение экономического роста и улучшение социальных показателей, сообщает RT.

В агентстве подчеркивают, что такая "резкая" смена состава правительства РФ может сперва создать "некоторую неопределенность" относительно предполагаемого социально-экономического курса, но те заявления, которые сделали президент Владимир Путин и новый премьер-министр Михаил Мишустин, дают возможность прогнозировать продолжение стратегии предыдущего кабинета министров.

"Заявления как президента, так и нового премьер-министра предполагают, что новая администрация будет поддерживать общее направление политики предыдущего правительства, направленное на повышение экономического роста и улучшение социальных показателей при сохранении широкой макроэкономической стабильности", – уточнили в Moody's.

Кроме того, в агентстве предположили, что в рамках национальных проектов будут предложены некоторые реформы.

Ранее сообщалось, что стал известен новый состав правительства РФ, а премьер-министр Мишустин определил круг ключевых задач для кабмина.

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