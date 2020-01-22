Володин рассказал об ожиданиях от нового правительства

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В новом правительстве реализован запрос россиян и парламента на более эффективную работу, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он выразил надежду, что новый состав правительства выполнит задачи, стоящие перед страной, включая повышение эффективности экономики, борьбу с бедностью, сообщают "Дни.ру".

Володин напомнил о задаче обеспечить темпы экономического роста выше среднемировых.

"Мы также надеемся, что новый состав правительства сделает все возможное, чтобы как можно быстрее мы покончили с бедностью, повышалось благосостояние наших граждан", – сказал спикер Госдумы.

Главной задачей правительства премьер-министр Михаил Мишустин ранее назвал улучшение уровня жизни населения. К данным вопросам, как напомнил глава кабмина, относятся проблемы демографии, поддержки семей, рост доходов населения, а также качественное здравоохранение и образование.

21 января стал известен состав нового кабинета министров. Свои должности сохранили Владимир Колокольцев, Антон Силуанов, Евгений Дитрих, Александр Новак, Денис Мантуров, Дмитрий Патрушев, Константин Чуйченко, Евгений Зиничев, Дмитрий Кобылкин, Александр Козлов и Владимир Якушев.

Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, главой Минэкономразвития назначили Максима Решетникова. Должность министра культуры в обновленном правительстве займет Ольга Любимова. Министерство труда и соцзащиты возглавил Антон Котяков, а министром просвещения стал Сергей Кравцов, при этом новым министром науки и высшего образования назначили Валерия Фалькова. Кроме того, сменился глава Минкомсвязи – им стал Максут Шадаев.