Новое правительство на первом заседании одобрило четыре законопроекта

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Новое правительство России на первом заседании, прошедшем 21 января, одобрило четыре законопроекта. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В ходе обсуждений было принято внести проекты законов в Госдуму.

Так, одним из таковых являются поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле", согласно которым предлагается расширить перечень разрешенных валютных операций. Кроме того, обозначаются случаи нерепатриации денежных средств. Подробности проекта пока не разглашаются.

Помимо этого, в правительстве одобрили поправки в КоАП об установлении ответственности за повторное нарушение требований пожарной безопасности на таких объектах, которые относятся к категориям "чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска".

Также кабмин одобрил поправки в закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" и изменения в статью 9.2 закона "О некоммерческих организациях" (бюджетное учреждение), и статью 4 закона "Об автономных учреждениях" (виды деятельности автономного учреждения). Суть поправок остается нераскрытой.

Ранее сообщалось о том, что было проведено первое заседание нового правительства РФ. На нем Михаил Мишустин попросил доложить о мерах реализации послания Владимира Путина.