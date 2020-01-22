Матвиенко оценила новый состав правительства

Фото: council.gov.ru
Новый состав правительства соответствует тем задачам, которые поставил Владимир Путин Федеральному собранию, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Для успешного решения масштабных задач, поставленных президентом, требуется, чтобы государственно-политическая система была более гибкой, живой, эффективной. На мой взгляд, утвержденная структура правительства соответствует этим задачам", – приводит слова Матвиенко ТАСС.
По ее словам, верхняя палата парламента заинтересован в том, чтобы наладить конструктивное взаимодействие с новым кабмином.
"Сенаторы представляют интересы регионов, всех субъектов федерации. Мы абсолютно владеем ситуацией в каждом регионе и готовы к диалогу", – сказала Матвиенко.
В среду, 22 января, Совфед открыл первое пленарное заседание весенней сессии 2020 года.
Предыдущее пленарное заседание верхней палаты парламента состоялось 23 декабря 2019 года в рамках осенней сессии.
21 января стал известен состав нового кабинета министров. Свои должности сохранили Владимир Колокольцев, Антон Силуанов, Евгений Дитрих, Александр Новак, Денис Мантуров, Дмитрий Патрушев, Константин Чуйченко, Евгений Зиничев, Дмитрий Кобылкин, Александр Козлов и Владимир Якушев.
Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, главой Минэкономразвития назначили Максима Решетникова. Должность министра культуры в обновленном правительстве займет Ольга Любимова. Министерство труда и соцзащиты возглавил Антон Котяков, а министром просвещения стал Сергей Кравцов, при этом новым министром науки и высшего образования назначили Валерия Фалькова. Кроме того, сменился глава Минкомсвязи – им стал Максут Шадаев.
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