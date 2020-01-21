Мишустин призвал внести поправки в бюджет для реализации послания Путина

Фото: ТАСС/Александр Астафьев/POOL

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал незамедлительно внести поправки в бюджет, необходимые для реализации социальной части послания президента. Об этом сообщает ТАСС.

"В ближайшее время нам необходимо внести поправки в федеральный бюджет, которые касаются всех социальных выплат, о которых говорил президент в послании [Федеральному собранию]", – заявил глава кабмина.

По словам Мишустина, данный вопрос также будет обсуждаться на заседании правительства. Премьер-министр заявил, что "люди должны получить деньги, что им причитаются в соответствии с положениями, которые были озвучены".

Ранее новый премьер-министр РФ заявил, что на реализацию социальных обязательств послания президента в 2020 году потребуется 450 миллиардов рублей. Он также подчеркнул, что у государства достаточно ресурсов для решения поставленных перед правительством задач.

Главной задачей правительства Михаил Мишустин назвал улучшение уровня жизни населения. К данным вопросам, как напомнил глава кабмина, относятся проблемы демографии, поддержки семей, рост доходов населения, а также качественное здравоохранение и образование.

