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Политика

21 января, 21:20

Мишустин призвал внести поправки в бюджет для реализации послания Путина

власть политика общество экономика финансы

Фото: ТАСС/Александр Астафьев/POOL

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал незамедлительно внести поправки в бюджет, необходимые для реализации социальной части послания президента. Об этом сообщает ТАСС.

"В ближайшее время нам необходимо внести поправки в федеральный бюджет, которые касаются всех социальных выплат, о которых говорил президент в послании [Федеральному собранию]", – заявил глава кабмина.

По словам Мишустина, данный вопрос также будет обсуждаться на заседании правительства. Премьер-министр заявил, что "люди должны получить деньги, что им причитаются в соответствии с положениями, которые были озвучены".

Ранее новый премьер-министр РФ заявил, что на реализацию социальных обязательств послания президента в 2020 году потребуется 450 миллиардов рублей. Он также подчеркнул, что у государства достаточно ресурсов для решения поставленных перед правительством задач.

Главной задачей правительства Михаил Мишустин назвал улучшение уровня жизни населения. К данным вопросам, как напомнил глава кабмина, относятся проблемы демографии, поддержки семей, рост доходов населения, а также качественное здравоохранение и образование.

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