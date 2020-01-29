ПАСЕ будет наблюдать за внесением изменений в Конституцию РФ

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) планирует следить за процессом внесения изменений в Конституцию РФ, а также напоминает России об обязанностях выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщает ТАСС.

"Ассамблея предлагает комитету по мониторингу внимательно следить за процессом внесения поправок в Конституцию, который сейчас идет в Российской Федерации, и ясно подчеркивает обязательства каждого государства-члена выполнять решения Европейского суда по правам человека", – указано в проекте резолюции ПАСЕ о подтверждении полномочий делегации от России.

Кроме того, согласно документу, мониторинговый комитет должен представить полный доклад по данному вопросу в ближайшее время.

Ранее стало известно, что 23 января Государственная дума в первом чтении единогласно приняла внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект об изменении Конституции. Второе чтение документа, как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, может состояться 11 февраля. Он также отметил, что вносить поправки в Конституцию "бегом" никто не планирует.

Кроме того, сообщается, что на втором чтении будут обсуждаться 17 поправок к законопроекту об изменениях в Конституции, которые поступили в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.