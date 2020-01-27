Назван порядок вступления в силу поправок в Конституцию

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Рабочая группа по изменениям в Конституцию обсудила процедуру вступления в силу закона по поправкам. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам руководителя центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольги Амельченко, процедура проведения общероссийского голосования должна начаться после того, как президент подпишет соответствующий законопроект.

"Смысловая часть законопроекта вступит в силу только после того, как люди выразят свое мнение", – уточнила она.

Амельченко добавила, что к обсуждению поправок активно подключаются регионы. Со своей стороны представители рабочей группы внимательно изучают все поступающие предложения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что голосование по предложенным Владимиром Путиным поправкам в Конституцию не будет формальностью. По его словам, необходимости устраивать голосование не было, однако на этом настоял глава государства.

В январе Госдума в первом чтении приняла президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию. Проект закона предусматривает расширение полномочий парламента, Конституционного суда, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков.

