Комитет Думы получил 17 поправок к проекту об изменениях в Конституции

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил 17 поправок к законопроекту об изменениях в Конституции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета, сопредседателя рабочей группы по подготовке изменений в основном законе Павла Крашенинникова.

По словам депутата, в большей степени поправки касаются формирования органов власти и организации их деятельности. Так, уточняются требования к кандидату в президенты, обсуждаются изменения наименования руководителя страны.

Также они касаются порядка избрания Государственной думы и уточнения статусов Совета безопасности РФ и Государственного совета. Крашенинников уточнил, что некоторые из поправок также касаются первой и второй глав Конституции. Еще три поправки связаны с социальными гарантиями.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассказал о работе над поправками в основной документ страны. По его словам, поправки поступили одновременно в рабочую группу и в профильный комитет Госдумы.

Он добавил, что поправки будут обсуждаться на втором чтении, которое запланировано на 11 февраля, тогда их профильный комитет либо рекомендует к обсуждению, либо не будет вносить из-за сопутствующих ошибок в документе, передает ИА "НСН".

23 января Госдума в первом чтении приняла президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию РФ. Законопроект приняли единогласно.

Проект закона предусматривает расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Владимир Путин внес проект закона о поправках в Конституцию РФ на рассмотрение Госдумы 20 января. 15 января в послании Федеральному собранию российский лидер заявил, что Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством, и предложил россиянам проголосовать по ряду изменений.

