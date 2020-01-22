В ГД одобрили эксперимент по ведению работодателями электронных документов

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Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, который предполагает проведение с 1 апреля по 31 декабря эксперимента по ведению работодателями электронных документов, касающихся трудовых отношений с сотрудниками. Об этом сообщает ТАСС.
"Целью законопроекта является создание и отработка механизмов ведения и применения электронных документов, касающихся трудовых отношений с работниками, а также подготовка предложений о внесении изменений в законодательство РФ", – говорится в пояснительной записке к инициативе.
Согласно документу, участие в эксперименте добровольное. Работодатель сам определит перечень электронных документов и будет вести их за свой счет. Дублирование документов на бумажном носителе не предполагается.
Как отмечается, участие в эксперименте бюджетных организаций "будет обусловлено наличием или отсутствием источников финансирования". Также работодатель будет обязан выдавать электронные документы по заявлению сотрудника в течение трех рабочих дней.
Как уточняют авторы инициативы, уведомление и ознакомление работника с электронными документами по инициативе работодателя может осуществляться только в рабочее время.
Замглавы Минтруда Всеволод Вуколов в ходе заседания комитета не исключил, что эксперимент будет распространен на первый квартал 2021 года, чтобы разработать за это время основной закон и получить предложения от работодателей.
В декабре 2019 года Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
После вступления закона в силу работодатели по выбору работника смогут вести трудовые книжки в электронном виде. В электронной трудовой книжке будет содержаться вся предусмотренная законодательством информация.
До 30 июня 2020 года работодатель должен в письменной форме уведомить работников о праве выбора между бумажной или электронной книжкой. Соответствующее заявление работник должен подать до 31 декабря 2020 года включительно.
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