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Политика

23 января, 13:53

Володин предложил не расширять список вопросов в законопроекте о поправке в Конституцию

власть политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Список вопросов, которые обозначил президент в законопроекте о поправке в Конституцию РФ, расширять не стоит, так прокомментировал предстоящее рассмотрение документа во втором чтении спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает ТАСС.

"На мой взгляд, было бы правильно здесь не расширять перечень вопросов, которые будут рассмотрены во втором чтении, а сконцентрироваться и поддержать те предложения, которые были проработаны в рамках рабочей группы, созданной президентом, и в рамках его инициативы", – отметил Володин.

Ранее Госдума в первом чтении приняла президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию РФ. Законопроект приняли единогласно. Проект закона предусматривает расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Кроме того, Госдума приняла в окончательном чтении внесенный президентом РФ законопроект о введении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ.

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