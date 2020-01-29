ЦИК подготовит предложения по поправкам в Конституцию

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Центральная избирательная комиссия подготовит предложения к поправкам в Конституцию РФ, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
По ее словам, созданная президентом рабочая группа заинтересована в компетентном мнении комиссии. "Мы тоже участвуем, готовим свои предложения для рабочей группы, как это могло бы проходить. Это совершено нормальный, легальный, логичный и правомерный процесс", – цитирует Памфилову Агентство "Москва".
15 января в послании Федеральному собранию российский лидер заявил, что Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством. Он предложил россиянам проголосовать по ряду изменений.
20 января Владимир Путин внес проект закона о поправках в Конституцию РФ на рассмотрение Госдумы. Согласно проекту закона, одно и то же лицо не сможет занимать должность президента РФ более двух сроков. Кроме того, главой государства сможет стать лицо, достигшее 35 лет, постоянно проживающее в стране не менее 25 лет, без иностранного гражданства.
Премьер-министр страны, а также члены правительства будут назначаться президентом после их утверждения Госдумой. Генпрокурор и его замы будут назначаться на должность и освобождаться Советом Федерации по представлению лидера страны.
Для обеспечения прозрачности работы силовых ведомств, правоохранительных органов, независимости органов прокуратуры в регионах назначать руководителей федеральных органов исполнительной власти, которыми руководит президент РФ, а также прокуроров регионов предлагается после консультаций с Советом Федерации.
К полномочиям СФ хотят отнести прекращение по представлению президента полномочий судей Конституционного суда РФ, судей Верховного суда РФ, судей кассационных и апелляционных судов.
Кроме того, предлагается закрепить регулярную индексацию пенсий в России, гарантии социальных пособий и иных социальных выплат. МРОТ, согласно поправкам, не должен быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что список обозначенных в законопроекте вопросов расширять не стоит. По его мнению, имеет смысл сконцентрироваться и поддержать текущие, уже проработанные предложения.
23 января Госдума уже приняла законопроект в первом чтении. 27 января Комитет ГД по госстроительству и законодательству получил 17 поправок к документу.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что голосование по поправкам в Конституцию не будет формальностью. Он отметил, что сейчас прорабатываются порядок и сроки проведения. По словам представителя Кремля, необходимости устраивать голосование не было, однако на этом настоял президент.
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